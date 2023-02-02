俄侵乌后出现独裁特徵 2022民主指数排名骤降

（法新社巴黎2日电） 经济学人资讯社今天公布2022民主指数（Democracy Index）报告，称COVID-19防疫措施解除后，全球的民主标准略有改善，但俄罗斯在挥军入侵乌克兰后，排名下跌22名至146名。

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总部设于伦敦的经济学人资讯社（Economist Intelligence Unit, EIU）表示，整体而言，全球只有不到一半（45.3%）人口生活在民主国家，有超过1/3（36.9%）人口生活在威权统治下，其中一大部分住在中国与俄罗斯。

全球只有不到8%的人口生活在「全面民主」国家，包括加拿大、瑞典与乌拉圭等20多国。

经济学人资讯社说：「俄罗斯入侵乌克兰后，分数下滑幅度为全球国家中最多。」

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）2022年2月派兵入侵乌克兰后，有关当局一直在打压媒体与反对派，规模前所未见。

经济学人资讯社表示：「俄罗斯早已走在偏离民主的轨道，现在出现许多独裁国家的特徵。」

布吉纳法索去年经历两场军事政变，在对抗圣战士叛乱活动时败退，2022民主指数的排名也下滑，来到第127名。

海地的政治与经济危机在总统摩依士（Jovenel Moise）2021年7月遭暗杀后恶化，是另一个在2022民主指数排名下降的国家，滑落到第135名。

经济学人资讯社指出，在正面趋势方面，智利、法国与西班牙从「瑕疵民主」（flawed democracy）进步到「全面民主」（full democracy）类别，主要归因于2020年到2021年侵犯公民自由的防疫措施解除。

但经济学人资讯社又说，「从全球观点来看，2022年对民主来说，是令人失望的一年」。全球平均分数从2021年的5.28些微上升到5.29。

经济学人资讯社表示，COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫措施解除后，全球的民主表现可能出现反弹，但这些进展被全球其他负面发展抵销。

2022民主指数排名前3的国家为挪威、纽西兰与冰岛，倒数3名的国家为北韩、缅甸与阿富汗。

© 2023 AFP