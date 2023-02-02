古埃及木乃伊防腐剂 研究发现意想不到材料

（法新社巴黎1日电） 一项今天发表的研究显示，在一处木乃伊制作场址发现的数十个大口杯和碗等容器，有助于揭开古埃及人如何进行遗体防腐，其中还运用到远从东南亚传入的「意想不到」材料。

广告 继续浏览后续

可追溯到公元前664年到525年之间的这批与众不同陶器，于2016年在开罗以南的撒卡拉墓地（Saqqara Necropolis）一处13公尺深井底部被发现。

研究人员在这批器皿内部检测到来自亚洲的树脂、黎巴嫩的雪松油和死海（Dead Sea）的沥青，显示全球贸易帮助防腐师取得世界各地最好的防腐材料。

古埃及人相信遗体须完好保存以供来世所需，因而开发了极其先进技术，对尸体进行防腐处理。

相关过程耗时70天，其中包括取出肺、胃、肠、肝等内脏，使用泡硷让遗体干燥脱水，脑部也要取出。 接下来，防腐师在祭师陪同下清洗尸体，且运用不同材料避免尸体分解腐烂。但这部分的确切作法大致上已经失传。

德国图宾根大学（University of Tuebingen）和慕尼黑大学（Munich University）研究人员与设于开罗的国家研究中心（National Research Centre）合作，在分析撒卡拉墓地木乃伊制作场址31件陶制容器上的残留物后，解开了若干谜团。

经比较邻近坟墓出土的容器残留物后，他们能确认出用来给尸体防腐的化学物质。 这项研究的首席作者拉格奥特（Maxime Rageot）在记者会中说道，相关材质具有抗真菌、抗菌属性，有助于「保存人体组织并减少异味」。

这些容器上还标示着「用来清洗」、「让味道好闻」等指引字眼。

尸体的头部需要用到最多的3种不同混合物进行防腐处理，例如其中一种混合物就标示着「放在头部」。

图宾根大学埃及学家贝克（Susanne Beck）在声明中说道：「自从古埃及文字被破译后，我们就知道许多防腐材料的名称。至于个别名称分别代表什么物质，截至目前我们只能用猜的。」 目前对于木乃伊制作过程的细节所知贫乏，相关知识大部分来自莎草纸手稿，和古希腊史家希罗多德（Herodotus）的着作。

辨认这些容器里的残留物也让研究人员发现，长期以来被译为「没药」或「乳香」的古埃及词汇antiu，实际上可能是多种不同材料的混合物。

例如在撒卡拉墓地，碗面上标示的antiu就是一种雪松油、杜松或柏树油和动物脂肪的混合物。

© 2023 AFP