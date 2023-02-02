巴基斯坦清真寺攻击 炸弹客穿警察制服没被安检

（法新社巴基斯坦白夏瓦2日电） 巴基斯坦西北部白夏瓦警察总部清真寺发生造成101人罹难的自杀炸弹攻击。省警察厅长指出，炸弹客当时身穿警察制服、戴头盔，警方对他的身分已有「相当程度掌握」。

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开柏普赫图赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）首府白夏瓦市（Peshawar）警察总部1月30日的爆炸把一整面墙和几乎整个屋顶炸毁，当时有数以百计警察正在戒备森严的院区礼拜。

开柏普赫图赫瓦省警察厅长安萨里（Moazzam Jah Ansari）在记者会中表示：「值勤人员没有对他进行检查，因为他身穿制服，这是安全违失。」

警方以从现场找到的炸弹客头颅与闭路电视监视器拍到的影像进行比对后，对他的身分已有「相当程度的掌握」。

安萨里说，「本案幕后有一整个网络」，强调炸弹客不是单独一人计划作案。

不愿意具名的高阶警官昨天告诉法新社，当局同时也在调查警察总部是否有人充当内应。这名警官说：「我们已经从警察总部拘捕了一些人，要把爆裂物怎么被送进去、有没有警察涉案，查个水落石出。」

他并表示，包括出身阿富汗边境前部落地区人士在内，已有23人遭到拘留。

当局正在调查，情报和反恐部门所在的这个全白夏瓦��最敏感地区为何会出现如此重大安全漏洞。

本案是巴基斯坦多年来死亡人数最多的攻击案，也是阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）2021年在喀布尔重新掌权、暴力再起以来，最严重的攻击事件。（译者：何宏儒/核稿：陈政一）

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