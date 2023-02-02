拜登：白宫经济顾问狄斯将卸任

（法新社华盛顿2日电） 美国总统拜登今天宣布，白宫国家经济会议（National Economic Council）主任狄斯即将卸任。狄斯曾协助制订大规模支出法案，并引领美国经济走出防疫封城。

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拜登（Joe Biden）回想2021年1月就任之初的「高失业率、经济陷于危机、全国各地的大街都拉下铁门」，他说，狄斯（Brian Deese）对于美国的复苏极其重要。

拜登在声明中表示：「过去两年来，我很仰赖狄斯。」

「他协助把我的经济愿景变成现实，并顺利使我国的历史性经济复苏转变成牢固和稳定的成长。」

民主党之前以些微多数掌控国会参众两院时，拜登的指标性立法成就得以通过，狄斯扮演了关键幕后角色。

这些成就包括：协助经济在COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行之际维持运作的「美国救援计画」（American Rescue Plan）；一项大型基础建设支出法案；补贴半导体制造和其他尖端产业的「晶片法」（CHIPS and Science Act）；旨在推进电动车制造和其他绿色经济产业的「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）等。

如今拜登第一任期过了一半，且国会现在变成民主党掌控参议院、共和党在众议院占多数，狄斯决定卸任已是意料中的事。目前尚未公布接替他的人选。

© 2023 AFP