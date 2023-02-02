查德总统德比访以色列 为首设驻以大使馆揭幕

（法新社耶路撒冷2日电） 根据以色列声明，非洲中部国家查德的总统德比今天在以色列为查德首度开设的驻以大使馆揭幕。以色列与穆斯林人口占多数的查德经过数十年外交中断后，4年前恢复关系。

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以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的办公室称查德大使馆揭幕是「历史性的一刻」。这座大使馆设在特拉维夫（Tel Aviv）附近城市拉马干（Ramat Gan）。

早在2020年尼坦雅胡便透露，他已与一个查德代表团讨论过「在耶路撒冷开设大使馆的可能性」。

对于这位以色列右翼政治人物而言，这会是一项功绩。自从美国前总统川普（Donald Trump）2018年将美国驻以色列大使馆迁移到耶路撒冷后，尼坦雅胡便持续敦促其他国家也在耶路撒冷设立大使馆。

尼坦雅胡今天表示：「我们正在强化彼此的友谊，以及我们追求和平、安全与繁荣的共同利益。」

查德1960年宣布脱离法国独立时便获得以色列承认，以色列并于1962年在查德首都恩加米那（N'Djamena）设立大使馆。

但到了1972年，查德在其他非洲穆斯林国家的压力下与以色列断交。2019年尼坦雅胡出访查德时，与德比（Mahamat Idriss Deby Itno）一同宣布两国恢复外交关系。

1967至1973年的以阿战争，引发一些非洲国家与犹太国家以色列切断关系。以色列近几年为了改善与非洲国家关系，在数个领域加强合作，包括安全、科技与农业。

德比1月31日抵达以色列后，曾与以色列情报机关摩萨德（Mossad）的首长巴尼亚（David Barnea）会面。

以色列总理办公室在声明中表示，摩萨德「在规划协议及强化两国关系上，扮演核心角色」。（译者：张正芊）

© 2023 AFP