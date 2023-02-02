涉担任交易代理人 美对俄罗斯军火商祭出制裁

（法新社华盛顿1日电） 美国当局今天针对俄罗斯军火商齐门科夫（Igor Zimenkov）旗下全球网络实施制裁，据称他专为俄国国防工业获取尖端技术，同时也担任代理人，协助将俄制武器出口至其他国家。

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美国财政部表示，齐门科夫（Igor Zimenkov）与他的儿子乔纳坦（Jonatan Zimenkov）以俄罗斯与赛普勒斯为主要据点，专门代表已遭制裁的俄国国防企业与外国进行交易，比如俄罗斯技术国家集团（Rostec）与罗斯波隆出口公司（Rosoboronexport）。 这对父子在赛普勒斯、新加坡、白俄罗斯、保加利亚，乌兹别克与以色列等地，经营公司的交易网络。

根据美国财政部声明，这些交易包括向非洲国家供应俄国武器系统，以及向拉丁美洲国家销售直升机。2022年2月俄军入侵乌克兰后，该公司也为1间俄国公司采购光电与红外线设备。

美国当局今天将齐门科夫网络中的22名个人与实体列入黑名单。这项制裁行动属于「俄罗斯菁英、代理人及权贵特别工作组」（The Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force, REPO）任务的一部分。 美国财政部副部长艾迪耶摩（Wally Adeyemo）透过声明指出，「俄罗斯选择铤而走险，尝试透过代理人规避美国制裁，这代表在制裁方案下，俄国军事工业复合体（military-industrial complex）继续支持蒲亭战争机器的行动已变得更加困难且昂贵。」

© 2023 AFP