瑞典入会案如延宕 民调：过半芬兰人愿先加入北约

（法新社赫尔辛基2日电） 在土耳其表示愿接受芬兰单独先于北欧邻国瑞典加入北大西洋公约组织（NATO）后，今天公布的一份民调结果显示，若瑞典入会案遭到延宕，过半数芬兰人希望国家先行加入北约。

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根据芬兰日报「伊尔塔邮讯」（Ilta-Sanomat）公布的民调，当民众被问到「芬兰是否应该等待瑞典」，即使「瑞典入会案的批准费时更久，例如因为受到土耳其反对」。结果有53%的受访者回答「否」，仅28%的人认为应该等待。

这份民调是委托Taloustutkimus公司所做，于1月30日至2月1日间访问1021位芬兰民众。

受到俄罗斯2022年2月入侵乌克兰影响，芬兰与瑞典在同年5月放弃数十年来的军事不结盟立场，双双申请加入北约。

不过，北约成员国土耳其至今拒绝核准两国入会案，主要由于瑞典拒绝引渡数十名嫌犯。安卡拉认为，这些人与不法的库德族战士及2016年一场失败的政变行动有关。

除此之外，瑞典警方本月稍早允许在土耳其驻瑞典大使馆外举行的一场抗议活动，当中有极右派激进分子在现场焚烧一本可兰经，这也引发安卡拉对于瑞典警方的决定做出愤怒反应。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）1月29日清楚区分瑞典与芬兰过去几个月所采取的立场。他说：「若有必要，我们对于芬兰可能有不同回覆。当我们给芬兰不同的回覆，瑞典将大为震惊。」

芬兰政府至今强调，芬兰的优先考量仍是与瑞典一同加入北约。

芬兰外交部长哈维斯托（Pekka Haavisto）1月30日对媒体记者表示：「在芬兰，我们强烈的愿望是与瑞典一起加入北约，过去如此，现在依旧。」「瑞典是我们在国防与外交政策上最紧密的盟友。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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