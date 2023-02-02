瑞典拚加入北约将从严修订反恐法 盼获土耳其支持

（法新社斯德哥尔摩2日电） 瑞典今天表示，将从严修订规范恐怖组织成员的法律。数月前瑞典与土耳其达成了打击恐怖主义协议，以期改变土国对瑞典加入北大西洋公约组织（NATO）的反对态度。

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拟议中的修法行动将扩大得以起诉的活动范围。瑞典司法部长斯特莫（Gunnar Strommer）在记者会说：「这是扩大刑事定罪的作法，矛头指向恐怖组织内部的诸多活动，而无须具体涉及明确的恐怖罪行。」

依据未来新法的规定，举凡操作装备、筹办开会营地或场所、为表列的恐怖组织烹饪或安排交通运输都将属于刑事犯罪。斯特莫强调，新法「与现行法律相较下，适用范围大幅扩张」。

瑞典去年11月修订宪法，使拟议中的法律修正案得以推动；一般认为，这样的修正案与瑞典保障结社自由的法律抵触。

瑞典政府打算在3月将相关修法草案送交国会表决，以期使新法在6月生效。

斯特莫表示，到目前为止，任何人的行为除非能牵扯到明确的恐怖行动，否则在瑞典都难以起诉。但在新法实施后，所有形式的参与都会触法。

斯特莫说，瑞典首都斯德哥尔摩市中心2017年遇袭事件，凸显了从严修法的必要性。当时有一名男子驾驶卡车在一条热闹的购物街冲撞行人，造成5人丧生。

但斯特莫又说，近来瑞典遭到的威胁程度已提高，因为丹麦极右派政治人物帕鲁丹（Rasmus Paludan）上月在斯德哥尔摩焚烧可兰经，连同其他事件，瑞典已被视为理所当然的恐攻目标。

© 2023 AFP