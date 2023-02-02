美国企业拟提供乌克兰无人机 象徵性收取1美元

（法新社华盛顿1日电） 美国顶尖的先进军用侦察无人机制造商通用原子航空系统公司今天宣布，愿意以象徵性的1美元价格出售2架无人机给乌克兰，并呼吁美国政府批准这笔交易。

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通用原子航空系统公司（General Atomics Aeronautical Systems）表示，他们数个月来一直敦促华府向乌克兰提供强大的「灰鹰」（Grey Eagle）和「死神」（Reaper）无人机。

美军使用这些无人机在阿富汗、叙利亚、伊拉克和其他冲突地区的侦察和目标式攻击发挥巨大作用。 通用原子航空系统公司指出，这些可以在中海拔高度长程飞行的无人机，是乌克兰抵御俄罗斯军队的战争中，最明显需要提升军力的技术之一。 美军已经向乌克兰提供一些小型的攻击和侦察无人机，但没有像通用原子公司无人机那样具有先进的技术和长程飞行能力。 通用原子公司执行长布鲁（Linden Blue）透过声明指出：「从俄罗斯展开侵略后，我们就开始检视自家产品选项来因应乌克兰军队的要求，包括MQ-9死神和MQ-1C灰鹰无人机。」 他还说，公司已提议免费向美国或乌克兰政府培训乌国无人机操作员。

通用原子公司准备提供2架自家的训练机，还有一处地面控制站和其他硬体，象徵性收取1美元。

© 2023 AFP