美截肢非裔男遭警当街连轰10枪身亡 警察暴力争议再起

（法新社洛杉矶1日电） 美国29岁非裔男子上月遭员警殴打致死，引发全国抗议之际，网路流传一段摄于加州的影片，显示另名双腿截肢非裔男子企图逃跑时遭警连开10枪当街击毙，再度引发执法过当争议。

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法新社报导，目击者从不同角度拍摄的影片显示，被控刺伤他人、并遭员警以武器瞄准后，36岁非裔男子洛威（Anthony Lowe）决定抛弃轮椅逃生，警察随即发射约10发子弹，导致洛威当场毙命。

洛杉矶郡（Los Angeles County）亨丁敦公园市（Huntington Park）警方表示，他们于上月26日下午3时许接获报案，称1名坐在轮椅上的男子无端刺伤他人，数名警员随即前往现场处理。

警方指出，他们赶到现场后，发现该名凶嫌拿着1把长12英寸（约30公分）的屠刀，但他无视放下武器的要求，并威胁要「掷刀」伤人，警方2度动用电击枪，仍无法制伏他，于是选择开枪。

影片画面可见，洛威手上持有一个闪亮物品，但他并未企图靠近警员。

负责调查这起案件的洛杉矶郡警察部门表示，该名男子身体中枪，当场被宣告死亡。

洛威的家人告诉洛杉矶时报（Los Angeles Times），他患有精神疾病。

洛威的母亲朵萝西（Dorothy Lowe）今天告诉媒体记者，她希望对儿子的死采取行动，「他们杀死我儿子的方式…我儿子失去双腿，还坐轮椅，他们确实应该处理此事，我也想为儿子伸张正义」。

「纽约邮报」（New York Post）则引述其家属说法报导，洛威是在去年在德州与警察发生另场争执后失去双腿。

此前，在1月7日，另名29岁非裔男子尼科尔斯（Tyre Nichols）疑因鲁莽驾驶遭到拦检，并被警员拖出车外痛殴，3天后在医院不治。此案在美国多地掀起抗议浪潮，也引发警察执法过当的讨论。案发后，5名涉案警员全数遭到革职，并面临二级谋杀等罪名。

© 2023 AFP