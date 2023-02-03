印度富豪阿达尼澄清致富与莫迪无关 集团股价续探底

（法新社孟买3日电） 陷入困境的印度富豪阿达尼（Gautam Adani）今天对外表示，他成为亚洲首富与印度总理莫迪无关，尽管出面澄清，阿达尼企业股价今天继续探底，使他跌落亚洲首富宝座。

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自从美国作空机构兴登堡研究（Hindenburg Research）上周发布一份爆炸性报告以来，阿达尼旗下各家上市公司总市值已经暴跌超过1000亿美元（约新台币2兆9674亿元）。

兴登堡研究指控阿达尼作假帐、人为操控股价，指称阿达尼的集团「无耻操纵股票与会计欺诈」，是「企业史上最大的骗局」。

批评人士说，阿达尼与印度总理莫迪（Narendra Modi）同样出身古茶拉底省（Gujarat），两人关系匪浅，阿达尼因此获得不少做生意的机会，也避开监督。

阿达尼今天告诉今日印度电视台（India Today）说：「这些指控毫无根据。」并说与总理同乡，让他成为「容易受攻击的目标」。

他坚称：「事实上，我事业成功不是因为任何一位领导人。」

阿达尼发表上述言论之际，他旗下的旗舰事业阿达尼企业（Adani Enterprises）股票在孟买证券交易所多次停牌，一路下挫25%。

曾在富比世（Forbes）全球富豪榜中排名第3的阿达尼，在财富暴跌数百亿美元后，已被甩出20名之外。

© 2023 AFP