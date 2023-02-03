史达林格勒战役胜利80周年 蒲亭争取侵乌民心

（法新社莫斯科2日电） 俄罗斯总统蒲亭今天藉庆祝二战史达林格勒战役击败纳粹德军80周年，向国内争取入侵乌克兰的民心，还暗示莫斯科不排除动用核武。

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法新社报导，蒲亭（Vladimir Putin）近年来频拿二战历史推动政治议程，克里姆林宫也不遗余力宣扬俄国人称之为「卫国战争」的二战光荣历史。

蒲亭抵达南部城市伏尔加格勒（Volgograd）参加纪念史达林格勒战役（Battle of Stalingrad）胜利80周年活动。当年苏联为赢得史达林格勒战役牺牲惨重，如今蒲亭想藉纪念此役鼓舞更多人支持侵乌战争。

蒲亭把所谓对乌克兰「特殊军事行动」与1941年至1945年苏联对抗纳粹德国相提并论，并称俄罗斯人已准备好「力战到底」。

蒲亭在旧名史达林格勒的伏尔加格勒市说：「我们一次又一次得被迫驱逐西方集团的侵略。」

他说：「虽令人难以置信但却是事实，即我们又再次受到德国豹式坦克的威胁。」

「我们这次不会把战车开到德国人的国境，但我们必须有所回应，而这不会是只动用装甲车辆而已，每个人都应该明白这一点。现在与俄国打仗绝对会与当年情况迥异。」

自从去年2月挥师乌克兰以来，蒲亭就一再扬言如冲突升级，将以核武抗击西方。

1942年至1943年史达林格勒战役持续近6月，当战役结束时城市已成废墟，军民牺牲超过100万人。

当前克里姆林宫正寻求加大对乌克兰的攻势，倚仗的是去年秋天动员数以万计预备役军人。（译者：纪锦玲）

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