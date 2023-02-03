国际货币基金：中国复苏将贡献全球经济 但有不确定性

（法新社北京3日电） 国际货币基金（IMF）今天表示，中国经济预计今年将贡献全球经济成长的1/4，尽管COVID-19疫情和房地产业的不确定性可能会阻碍成长动能。

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法新社报导，在实施近3年的严格防疫限制措施后，北京当局去年12月突然宣布结束COVID-19（2019冠状病毒疾病）的动态清零政策，这项政策不但重创经济并引发广泛抗议。

受到严格封控措施，以及关键房地产行业危机加深的打击，中国2022年经济成长率只有3%。

国际货币基金在对中国经济的年度评估中说：「随着防疫限制措施松绑后，流动性和活动的回升，中国经济今年将出现反弹，并提振全球经济。」

国际货币基金说：「这对中国和世界来说都是好消息，现在预计中国经济将为今年的全球（经济）成长贡献1/4。」

然而，今天的评估也警告，未来将面临「重大经济挑战」。

评估称：「房地产市场的萎缩仍是主要的不利因素，COVID-19病毒的演变也仍存在一些不确定性。」

自从北京在2020年开始打击过度借贷和猖獗的房地产投机以来，和建筑业一起占中国国内生产毛额（GDP）1/4以上的房地产行业受到严重打击。

国际货币基金说：「长期而言，（经济）成长的不利因素包括人口下滑和生产力成长放缓。」

© 2023 AFP