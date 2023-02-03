川普零容忍移民政策 近千名孩童尚未跟家人团聚

（法新社华盛顿2日电） 美国政府今天表示，还有近1000名在前总统川普（Donald Trump）执政期间试图入境美国时被迫与双亲分开的孩童，迄今尚未跟家人团聚。

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现任总统拜登（Joe Biden）2021年1月上任后，矢言要尽快取消川普对非法移民采取所谓的「零容忍」（zero tolerance）作法，这项政策导致数以千计的孩童在跨越美国南方边界后，被迫与父母分离。

美国国土安全部（Department of Homeland Security）今天指出，为了促成这些孩童跟家人团聚而设立的工作小组，迄今已确认有3924名孩童于川普执政4年期间被迫与家人分开，其中2926人已经回到家人身边。

国土安全部的声明补充道：「998名孩童等着跟家人团聚…其中148人已经在进行程序，还有183个家庭已被委托外包的非政府组织通知有机会团圆。」

工作小组召集人、国土安全部部长马约卡斯（Alejandro Mayorkas）今天说，「我们的重要工作还未完成」。

川普2017年就任第1年，他的政府提出把移民孩童与双亲分开的构想，以作为阻止非法移民的方式，那是他在竞选时的重要政见。

「零容忍」政策2018年4月正式上路，那使美方可以对任何非法穿越美国与墨西哥边界的人提起刑事诉讼，导致父母亲会在无法带着孩子的情况下立即被监禁。

由于相关法律诉讼和公众的强烈反对，甚至川普所属的共和党也不支持，迫使川普政府在2018年6月终止这项政策。

但实际上，川普政府持续运用另一项法规拆散移民家庭，这项规定允许让无证的移民父母在犯下严重罪行时被逮捕和驱逐出境。

© 2023 AFP