揭CIA海外刑求 关达那摩大物人犯获释移转贝里斯

（法新社华盛顿2日电） 美国国防部今天表示，关押于古巴关达那摩湾16年的巴基斯坦男子梅吉德汗（Majid Khan）已获释并移转至贝里斯。梅吉德汗曾对外揭发911恐攻后遭美国中央情报局逮捕并刑求。

广告 继续浏览后续

美国当局2003年逮捕梅吉德汗并经美国情治单位审讯3年后，才被送到关达那摩。他在2012年的认罪协议里坦承，参与暗杀巴基斯坦总统的密谋，并为另一桩策画以炸弹攻击一间印尼旅馆的阴谋担任收费线人。

但尽管梅吉德汗被美方视为911恐攻后所逮获的其中一尾「大咖」，但直到两年前他才获得量刑。他被判刑26年，因先前达成认罪协议，原本可于去年获释但因故延至现在。

在量刑听证时，梅吉德汗也成为首位得以在美国军事法院出庭作证美方残酷刑求的重量级911人犯。他当时在法庭证称被人用铁炼吊起、没有衣物与食物，还不断遭CIA审讯者殴打与性侵。

梅吉德汗说他很早就坦承犯行，但仍被凌虐多年，「我越是合作并供述更多，就越是被刑求」。

关达那摩监狱位于古巴东南部海岸一处美国海军基地，全盛时曾关押约800名人犯，目前剩下34人。

34人中20人已获准释放并由美国政府找寻愿接纳这些人的国家，3人正争取获释资格。

其余11人中，2人刚在军事法庭定罪，9人则仍处审前阶段，9人中有5人被控协助策划911恐攻。

© 2023 AFP