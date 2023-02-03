泽伦斯基：乌克兰今年应展开加入欧盟谈判

（法新社基辅2日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，饱受战争蹂躏的乌克兰照理应该在「今年」展开加入欧洲联盟的谈判。

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泽伦斯基今天与欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）结束会谈后表示：「我认为乌克兰理应在今年展开加入欧盟的谈判。」

他说，与欧盟的进一步整合将激励乌克兰人，并给予他们「动力」对抗俄罗斯军队。

明天欧盟将与乌克兰举行备受瞩目的峰会。

在俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）出兵亲西方国家乌克兰几个月后，去年6月欧盟领导人授予乌克兰加入欧盟的候选国地位。

但尽管基辅对他们加入欧盟的机会十分乐观，但要成为正式成员的道路仍然漫长，可能需要数年的时间。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）去年5月示警，乌克兰可能需要「数十年」才能符合资格并成为欧盟正式成员。 泽伦斯基说，乌克兰和欧盟官员「相互」理解。他还说：「只有强大的乌克兰和强大的欧盟，才能共同保护我们珍视的生命。」

「我们的进一步整合必然为乌克兰人民提供能量与动力，来对抗任何的阻碍与威胁。」

© 2023 AFP