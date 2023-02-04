中国顶级富豪求自保 在新加坡找到新天地

（法新社新加坡4日电） 一些超级有钱的中国家庭发现中国共产党看待他们的眼光愈来愈充满质疑，为了保住财产，他们开始涌入新加坡。

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北京当局近期接连打压科技巨富和逃税名人，加上长达3年的COVID-19（2019冠状病毒疾病）清零措施，已促使许多中国富人向外寻找安全避风港。

熟知内情的人告诉法新社，中国一些顶级富人担心财产不保，已开始预订前往新加坡的机票。对这些准备移居的富豪来说，这个重要的亚洲金融中心切合他们所有的需求。

新加坡过去60年都由同一政党执政，法律也禁止罢工和街头抗议，税率相对低，人口又以华人为多。

在新加坡，可以明显感觉到有一群近期才抵达的中国人，其中有些入住圣淘沙（Sentosa Island）可坐赏海滨景观的豪宅，岛上还有一座主题乐园、一间赌场和一家着名高尔夫俱乐部。

移民谘询公司爱慕斯（AIMS）总裁钟贵添说：「很难想像他们花钱的方式，很疯狂。」

他回忆有一次参加客户举办的派对，现场开了一瓶珍稀的日本「山崎55年」威士忌来喝，价值约为80万美元（约新台币2400万元）。

钟贵添的公司也协助客户寻找豪华公寓、聘雇司机、替孩子报名进入私校，还曾为客户买了价值6万1000美元的雪茄。

这些才刚移居新加坡的中国人开着劳斯莱斯和宾利，经常出入顶级高尔夫俱乐部，例如高档的圣淘沙高尔夫俱乐部，外籍会员必须支付67万美元年费才得以使用。

专门提供高尔夫相关谘询的顾问公司Blazon管理主任张班尼（Benny Teo，音译）说：「其中许多是中国年轻人，穿着设计名家的时髦服饰，通常自成一个圈子，聚在一起吃饭，这也没什么奇怪。」

中国政府近期大动作打压，让中国顶级富豪感到坐立难安。移居新加坡，使北京当局管不着他们的财产。

亚洲最知名企业家之一马云创办的蚂蚁集团原定于2020年11月在上海、香港上市，却遭中国监管机关突然喊停，估计马云大约损失了250亿美元。

一名知情会计师告诉法新社，其他中国富豪也担心中共施加类似压力，或甚至以低价接管他们的事业，「移居新加坡是要确保家族财产的安全，而且还可以享用好几代」。

另一名业界消息人士透露，这些中国人愈来愈将新加坡视为真正的家，而不只是备案，曾有客户对他说：「至少我在这里的时候，知道我的钱属于我。」

中国最大火锅连锁品牌「海底捞」创办人之一近期在新加坡成立了所谓「家族办公室」，即专为个人和组织资产服务的财富管理公司。

新加坡金融管理局估计，家族办公室的数量已从2020年的400间激增到2021年的700间。

法律事务所Dentons Rodyk的私人财产暨家族办公室事务共同负责人刘家铭估算，截至2022年底，有1500间家族办公室成立。

他说：「如果截至2022年底的总数显示有1/2新成立的家族办公室来自中国，我也不觉得意外。」

分析师认为，即使中国已放弃严格的COVID-19清零政策和限制措施，富人仍会持续外移。

中国和美国之间的政治紧张关系加深了一些中国富人移居海外的渴望。

联昌国际私人银行（CIMB Private Banking）的区域经济学者宋诚焕说，新加坡是可以让顶级富豪做生意的「非常方便的中立地带」。

新加坡很灵活地处理与美、中的关系，一边与美国维持密切安全合作，一边与中国保有稳健贸易往来。

刘家铭说：「媒体对有钱名人在新加坡设立家族办公室的关注，让外界把目光放在我们这个小岛上，也激起了他们的兴趣。心想如果全世界的有钱人都聚在新加坡，我为什么不去？」

© 2023 AFP