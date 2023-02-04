乌克兰获欧盟援助 开始改用节能LED灯泡

（法新社基辅3日电） 因为遭俄罗斯攻击，乌克兰出现能源短缺，该国今天表示，已开始让民众将数以百万计普通灯泡换成省电的LED灯泡，而这是欧洲联盟（EU）向乌克兰提供援助的其中一项。

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数月来，俄罗斯有计画地攻击乌克兰的能源网络，使得数以百万计民众在冬天于黑暗及寒冷中度日。

欧盟去年12月表示，将购置价值3000万欧元（约新台币9.7亿元）的3000万个LED（发光二极体）灯泡给乌克兰，以因应乌国大规模停电。

乌克兰总理什米加尔（Denys Shmygal）在推特（Twitter）上说：「以节能LED灯泡取代旧型灯泡的行动已于本周展开。」

他也向正在基辅参加欧盟与乌克兰峰会的欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）致谢；欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel）也有出席峰会。

乌克兰民众可拿5个旧灯泡到邮局换取5个LED灯泡。基辅最主要的邮局今天点亮4盏吊灯，乌克兰民众挤在18号柜台换灯泡。

一名邮局员工说，每天都有「很多人」来换灯泡。这名身穿黄黑色背心的员工说：「每个人都说，这是非常好的主意。」

来换灯泡的欧伦娜（Olena）称赞这项计画「对乌克兰是很棒的措施」，还提到「状况非常艰困」。50岁的她说：「我们明白得这么做，必须为自己、为国家这么做。」

什米加尔说，3天内就换了超过75万个灯泡，下周还会送600万个LED灯泡到乌克兰各区。

范德赖恩宣布，欧盟将提供3500万个LED灯泡给乌克兰，比起初承诺的数量多了500万个。

她去年12月曾说，改用LED灯泡将让乌克兰省下1百万��（gigawatt）电力，相当于「一座核电厂的年供电量」。

她补充说：「在这黑暗的时期，我们和乌克兰的盟友们站在一起。」

© 2023 AFP