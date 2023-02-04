美对乌克兰增22亿美元军援 含新型长程精准火箭

（法新社华盛顿3日电） 美国国防部今天宣布，对乌克兰新增22亿美元军援，内含新型火箭推进式精准炸弹，可将基辅对抗俄军的范围扩大近一倍。

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美国国防部发言人赖德（Pat Ryder）指出，新军援案包括「陆射小直径炸弹」（Ground Launched Small Diameter Bomb，GLSDB），这型炸弹射程可达150公里，可对距离前线很远的俄军据点和补给站构成威胁。

赖德表示：「这将提供他们较长距离打击能力…将使他们能够进行保卫国家的行动，夺回他们的主权领土。」

乌克兰此前要求美国，提供较射程80公里的「海马士」多管火箭系统（HIMARS）能够打击更远距离的军火武器。

GLSDB可能增强乌军战力，能打击俄罗斯占领的顿巴斯（Donbas）、札波罗热（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）等地区，以及遭占据的克里米亚（Crimea）北部。

这可能让重要的俄军供给线、军火库和空军基地受到威胁。

赖德说，他并不清楚乌克兰要如何运用这些军火武器。

GLSDB由波音公司（Boeing）和绅宝集团（Saab）研制，是一种携带小型炸弹的滑翔火箭。

绅宝表示，GLSDB能从任何角度击中目标的一公尺内范围。

© 2023 AFP