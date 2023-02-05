奥地利与瑞士雪崩频传 至少5人死亡

（法新社维也纳4日电） 近日奥地利与瑞士发生的雪崩已造成5人死亡，促使官方今天出面警告积雪不稳定所构成的风险。

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5名罹难者中，有3人是在奥地利阿尔卑斯山地区滑雪时遇害。

警方发言人表示，有一名冬季运动爱好者在阿尔卑斯山麓小村卡登巴赫（Kaltenbach）的雪崩中丧生，不过并未提供更多细节。

奥地利新闻通讯社（APA）报导则指出这名罹难者是一名17岁的纽西兰人，当时人并未在滑道内滑雪。

而昨天，一名32岁华人男性在奥地利瑟尔登（Soelden）度假胜地的雪崩中丧生，据说当时也是偏离滑雪指定路线。

第3名罹难者则是50多岁的男子，他昨天失踪后，今天被发现陈尸奥地利与德国边境的卡瓦尔瑟（Kleinwalsertal）山谷。

而在瑞士方面，东南部的格劳宾登邦（Graubuenden）警方说，今天早上有2名偏离滑道的滑雪客在雪崩中丧生，死者分别是56岁妇女与52岁男子。

警方在声明中说，同团的第3名成员也被卷入雪中，但毫发无伤的脱离险境。

过去两天，大雪与强风推升了雪崩的风险，奥地利官员已向滑雪爱好者示警，要他们务必谨慎行事。

有关当局表示，尽管警报级别目前已来到最高5级的第4级，许多游客仍冒险离开标记范围的滑雪道。

© 2023 AFP