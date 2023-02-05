教宗结束南苏丹访问 促领导人致力和平为民谋福

（法新社南苏丹首都朱巴5日电） 天主教教宗方济各（Pope Francis）今天以露天弥撒结束他的南苏丹之旅。他稍早敦促南苏丹领导人应致力为因战乱而贫困又分裂的国家带来和平。

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教宗访问南苏丹3天，这是南苏丹自2011年脱离苏丹独立以来，教宗首度到访。基督徒占多数的南苏丹陷于内战，造成近40万人丧生，国家分裂。

尽管南苏丹总统基尔（Salva Kiir ）和他的政敌兼副总统马查尔（Riek Machar）于2018年签署了和平协议，但暴力仍然滋扰这个最新成立的国家，民众被迫远离家园，栖身难民营。

教宗昨天在首都朱巴（Juba）会见来自各地难民营的内战受害者，并敦促政府为数百万受战争影响的百姓恢复「尊严」。

教宗说：「可悲的是，在这个饱受战争蹂躏的国家，民众流离失所或成为难民，已是普遍的集体经历。」

「我想再次强力由衷呼吁，结束所有冲突，认真地重返和平进程，如此暴力才能终结，民众才能恢复有尊严的生活。」

他指出：「未来远景不能建立在难民营里。」教宗的话获得热烈掌声。

南苏丹境内有220万人无家可归，国外另有200万名难民，是非洲最严重难民危机的发源地。

这次出访是方济各的第5度非洲之行，他原本定于2022年到访，但由于膝盖问题不得不推延至今。

© 2023 AFP