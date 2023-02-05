民主党2024总统初选首站改南卡州

（法新社费城4日电） 美国民主党全国委员会（Democratic National Committee）今天正式批准变动2024年初选时程，如果总统拜登决定角逐连任，这样可能对他有利。

广告 继续浏览后续

民主党全国委员会在费城开会时，表决通过明年在南卡罗来纳州举行第1场民主党初选。

多年来，传统上，全世界的目光每4年都会聚焦乡村地区、白人占大多数的爱荷华州和面积不大的新罕布什尔州，关注这两州启动长达数月的总统候选人选拔程序。

但在去年12月，拜登提议将拥有大量非裔人口的南卡罗来纳州放在首位，当时民主党全国委员会口头表决即已批准此项提议，只有来自爱荷华州和新罕布什尔州的成员反对。

拜登此举将使非裔美国人在选择民主党总统候选人时拥有更大的影响力。

拜登2020年在南卡罗来纳州民主党总统初选获胜，让他士气大振，最终赢得党内提名，进而入主白宫。

南卡罗来纳州的民主党人将于明年2月3日投票，接着内华达州和新罕布什尔州在2月6日投票，乔治亚州2月13日，密西根州2月27日。

外界普遍预计拜登将竞选连任，但他尚未宣布。

共和党仍计划2024首场初选在爱荷华州举行

© 2023 AFP