美击落中国间谍气球 北京跳脚称反应过度

（法新社北京5日电） 美国军机击落中国侦察气球后，中国外交部今天发布声明说，中方已对美方使用武力袭击「民用无人飞艇」表示强烈不满和抗议，认为美方「反应过度」。

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声明指出，中方对美方使用武力袭击民用无人飞艇表示强烈不满和抗议。中方经核查后已多次告知美方，该飞艇属民用性质，因不可抗力进入美国，「完全是意外情况」。

声明说，中方明确要求美方以冷静、专业、克制方式妥善处理。「美国防部发言人也表示，该气球不会对地面人员构成军事和人身威胁。在此情况下，美方执意动用武力，明显反应过度，严重违反国际惯例。」

声明说，中方将坚决维护有关企业的正当权益，同时保留作出进一步必要反应的权利。

这颗气球飘过北美多处敏感军事地点，成为华盛顿和北京紧张关系的最新导火线；美国国务卿布林肯（Antony Blinken）原本计划5日到6日访问北京并会晤中国官员，结果行程因「间谍气球」事件生变。

美国国防部当地时间4日下午在总统拜登命令下，出动战机于南卡罗来纳州海域上方成功击落侦察气球。电视转播画面显示，在一场小规模爆炸后，气球向海面坠落。画面可见军机在附近飞行，海面也有船只部署，以准备进行残骸回收工作。

© 2023 AFP