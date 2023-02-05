萧兹：泽伦斯基同意 不用西方武器来攻击俄领土

（法新社柏林4日综合外电报导）德国总理萧兹（Olaf Scholz）在接受媒体采访时表示，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）同意，不会用西方提供的武器来攻击俄罗斯领土。

广告 继续浏览后续

萧兹接受德国「周日画报」（Bild am Sonntag）采访时表示：「针对这一点，大家已有共识。」

法新社报导，乌克兰的西方盟邦已承诺将提供精准火箭、飞弹系统以及主力战车，以助乌克兰击退盘据乌东的俄罗斯军队。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）把所谓对乌克兰「特殊军事行动」与1941年至1945年苏联对抗纳粹德国相提并论。

蒲亭2日在参加纪念史达林格勒战役（Battle of Stalingrad）胜利80周年活动时表示：「我们一次又一次得被迫驱逐西方集团的侵略。」

萧兹不接受蒲亭这样的比较。

萧兹表示，蒲亭「这话是一连串荒谬历史比对的一部分罢了，他用这些话来合理化他攻击乌克兰的行为」。他说，但是没有任何理由可为俄国侵略乌克兰作辩白。

萧兹说：「与盟邦联手下，德国向乌克兰提供主力战车，让乌克兰能够自卫。我们与盟友密切合作，由美国作头，仔细权衡了每一次武器交运。」

他表示，这种以共识为基础的方法「可避免情势升高」。（译者：纪锦玲)

© 2023 AFP