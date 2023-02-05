赛普勒斯总统大选料须决选才有结果

（法新社赛普勒斯首都尼柯希亚5日电） 赛普勒斯今天举行总统大选，在众多候选人中领先的前3名竞争激烈，大选可能须进入第2轮决选。而选民更关注的是贪腐与经济议题，而非岛上长期存在的分歧。

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这次总统大选有创纪录的14人参选，其中只有两位女性。候选人若要在第一轮投票胜选，须取得逾50%选票，才能接下两任总统阿纳斯塔西亚迪斯（Nicos Anastasiades）的执政大权。

民调预测，首轮投票将无候选人能取得绝对多数，可能须在2月12日进行决选。

49岁的前外交部长克里斯托多里底斯（Nikos Christodoulides）是最有希望的人选，在中间派政党支持下，他稳居领先地位，但还不足以击退竞争对手。

他很可能在第2轮与另两强马罗伊安尼斯（Andreas Mavroyiannis）和尼奥斐托（Averof Neofytou）之一对决。66岁的马罗伊安尼斯是名技术官僚，得到共产主义政党劳动人民进步党（AKEL）支持；61岁的尼奥斐托则为执政保守派政党民主大会党（DISY）领导人。

国家广播公司CyBC于1月27日进行的最后民调显示，克里斯托多里底斯获26.5%支持率领先，尼奥斐托取得22.5%，马罗伊安尼斯为21%。

赛普勒斯欧洲和国际事务中心（Cyprus Center for European and International Affairs）的提欧方纳诺斯（Andreas Theophanous）表示：「所有民意调查都显示克里斯托多里底斯将进入第2轮决选。如果他没有，我会感到非常惊讶。」

提欧方纳诺斯又说：「假如他进入第2轮，预计就会获胜；若要改变这一点，可能需要发生一些重大的事情。」

这次赛普勒斯大选，选民似乎更关切护照非法买卖丑闻，以及非正规移民造成公共资源的压力，而不是关心岛上长达数十年的族群分裂议题。

© 2023 AFP