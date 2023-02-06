丹麦为筹国防财源拟砍国定假 数万人抗议

（法新社哥本哈根5日电） 丹麦数以万计民众今天走上哥本哈根街头，抗议政府为筹措国防预算财源，推动废除国定假日「大祈祷日」（Great Prayer Day）。

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这场示威由丹麦最大工会联盟FH发起，负责人瑞斯加德（Lizette Risgaard）表示：「这是一个完全不公平的提议。」

基督教节日「大祈祷日」落在复活节后的第4个星期五，可溯至1686年。

据警方和主办单位估计，今天走上街头的人数在4万至5万人之间，是丹麦10多年来最大的示威活动。抗议群众聚集国会外，高举写着「别插手我们的假期」、「对战争说不」的标语。大约70辆巴士载着来自丹麦各地的示威者。

丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）希望利用废除「大祈祷日」产生的资金提高国防预算，以便提前3年，也就是在2030年就实现北大西洋公约组织（NATO）设定的国防开支占国内生产毛额（GDP）2%的目标。

但丹麦工会联盟主张，让丹麦人多工作1天的决定，违反工会和政府谈判达成神圣不可侵犯的集体工资协议。工会、反对派议员和经济学家都质疑提案效果，部分经济学家说，效果不太可能长久，因为劳工会想办法调整工作时数。

瑞斯加德告诉法新社，政府这项决定是「打破我们的丹麦模式」，「下次国会认为我国需要更多的钱时，会不会拿掉另1个休假或星期天，然后还说『哦，你们应该工作』」。

18岁学生欧佛葛德（Mads Overgaard）表示，他站出来是为了支持丹麦模式。他告诉法新社：「不改变（丹麦模式）是非常重要的，因为改变这个案例是一回事，但他们下次会怎么做？」

根据经济合作暨发展组织（OECD）数据，丹麦人工作时数低于欧洲大多数国家。

© 2023 AFP