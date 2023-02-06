德吁国际共同努力 将俄侵乌犯罪者绳之以法

（法新社柏林5日电） 德国检察总长法兰克今天表示，他的办公室已搜集了「数以百计」证据，证明俄罗斯军队在乌克兰犯下战争罪行，呼吁国际共同努力将犯罪者绳之以法。

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法兰克（Peter Frank）对「周日世界报」（Welt am Sonntag）表示：「我们目前将焦点放在布查镇（Bucha）大规模杀戮事件与对乌克兰平民基础设施的攻击。」

法兰克指出，大部分证据来自乌克兰难民的受访内容，现在的目标是「为以后可能的法庭案件做准备－无论是在德国，或是与我们的外国伙伴，或是在国际法庭」。

德国检察总长办公室先前曾以普遍管辖权原则，来审判叙利亚人在内战期间犯下的暴行。这种国际法原则让一国可对在外国发生的违反人道、战争罪和种族灭绝罪行提起刑事诉讼，无论犯行地点在何处。

根据上述原则，一群来自缅甸的民众上个月在德国提起刑事诉讼，指控缅甸军队犯下种族灭绝、战争罪和违反人道罪。

法兰克说，检察总长办公室已于2022年3月对俄乌战争进行调查。「我们在调查中并非针对某些特定人士，而是在搜集资讯与证据。」

法兰克也承认，那些涉嫌犯下战争罪行者必须在德国境内，才可能起诉他们。

尽管总部设在荷兰海牙的国际刑事法院（ICC）去年已派人前往乌克兰，调查俄罗斯侵乌涉及的战争罪行，但因俄乌都不是成员国，国际刑事法院对乌克兰境内发生的战争罪行不具有管辖权，故无法以任何可能的战争罪名起诉俄罗斯；德国外长贝尔伯克（Annalena Baerbock）上个月呼吁成立国际特别法庭来解决这个问题。

法兰克说：「我们希望将谁绳之以法？除了决定发动战争的国家领袖，还有执行决策的军方高层。」

法兰克说，就他看来，不论是诉诸国际刑事法院或是特别法庭，最终都取决于国际社会。（译者：屈享平/核稿：刘文瑜）

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