法国10年来最致命火灾 母亲及7名子女身亡

（法新社法国里尔市6日电） 法国警方和消防人员说，法国北部1栋房子今天传出火警，造成1名母亲及其7名2岁至14岁的子女丧生。这场大火是法国10年来最致命的火灾。

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位于巴黎以东约80公里的马恩河畔沙尔利镇（Charly-sur-Marne）这个家庭，在午夜过后不久传出火警，当时全家已就寝。

当地检察官莫里诺-罗斯（Julien Morino-Ros）告诉法新社，母亲和孩子们死于窒息。

他指出，起火原因似乎是房子1楼的烘衣机故障。

邻居在凌晨1时之前打电话给消防部门通报这起火警。

他们说，这名女子的丈夫，也是其中3个孩子的父亲严重烧伤，送到医院救治。

这名女子丈夫的性命是住在附近的1名消防员所救，他在同事抵达前就已抢先救火。

母亲的7个孩子包括5名女孩和2个男孩，其中4名子女来自于母亲的前一段婚姻。

检察官说，父亲似乎试图灭火，孩子和他们的母亲跑到房子的2楼躲避大火，但这举动后来证明是他们陷入绝境的原因。

当房子弥漫黑烟时，消防员很难透过梯子爬到房子顶部窗户上。这间房子坐落在村庄中心的狭窄街道上，村庄共有2600名居民。

他说，由于停电，房子的电动百叶窗动弹不得，进一步阻碍救援工作。

当地政府说，共有80名消防人员抵达现场，几个小时后把火势扑灭。

© 2023 AFP