瑞士解密文献显示 俄罗斯东正教牧首曾任KGB特工

（法新社日内瓦6日电） 瑞士媒体援引解密档案报导，俄罗斯东正教牧首基里尔（Patriarch Kirill）是总统蒲亭的坚定支持者，1970年代他居住在瑞士期间，还曾为苏联情报部门工作。

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法新社引述「周日报」（SonntagsZeitung）和「周日晨报」（Le Matin Dimanche）报导称，瑞士警方文件中提到基里尔曾为苏联国家安全委员会（KGB）工作。

这两份报纸都表示，报导是根据瑞士国家档案局的文件撰写而成。

基里尔如今力挺蒲亭（Vladimir Putin）发动的乌克兰战争。他于1970年代初期居住在日内瓦，在普世教会协会（The World Council of Churches，WCC）担任俄罗斯东正教会的代表。

文件指出，基里尔代号「米哈伊洛夫」（Mikhailov），主要任务就是影响早已被KGB渗透的WCC。

东正教教会拒绝就基里尔在日内瓦的间谍活动发布评论，WCC也坚称他们没有任何关于此案的消息。

据报导，档案显示苏联的目标是促使WCC谴责美国及其盟友，并淡化其对苏联缺乏宗教自由的批评。

基里尔的侄子贡加耶夫（Mikhail Gundyaev）目前也担任东正教会在WCC的代表，他告诉周日晨报，尽管他的叔叔当时受到KGB「严密掌控」，但「绝非特工」。

周日晨报报导说：「在宗教外交、间谍活动与金融往来之间，基里尔多次前来阿尔卑斯山和日内瓦湖畔。」

2019年接待来访的瑞士上议院议长时，基里尔本人也曾透露说：「我对你的国家有特殊情感。在世界上所有国家中，瑞士可能是我最常去的国家。」

© 2023 AFP