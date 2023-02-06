秘鲁反总统抗议两月未歇 政府扩大实施紧急状态

（法新社利马5日电） 秘鲁政府今天扩大并延长国家紧急状态，以因应长达两个月之久的反对总统博鲁阿尔特（Dina Boluarte）示威活动。在抗议人士和安全部队的冲突中，已有48人丧生。

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根据政府公报上的公告，秘鲁南部7个地区将继续实施紧急措施，为期60天，包括马德雷希奥斯（Madre de Dios）、库斯科（Cusco）、普诺（Puno）、阿普里马克（Apurimac）、阿雷基帕（Arequipa）、莫克瓜（Moquegua）和塔克纳（Tacna）。

秘鲁政府1月13日已将首都利马（Lima）、卡要（El Callao）、库斯科和普诺的紧急状态延长了30天。

这次新的延期措施并不包括利马，也不含秘鲁主要机场和海运码头所在的卡要，这两地的紧急状态将于2月中旬结束。

在紧急状态下，军方可支援警方行动，以恢复公共秩序；移动和集会自由等宪法权利也在紧急状态期间暂停。

秘鲁前总统卡斯蒂约（Pedro Castillo）因试图解散国会、以政令治国，被国会弹劾罢黜，去年12月7日被捕，此后秘鲁几乎每天都有街头抗议，国家陷入政治危机。示威民众要求解散国会、制定新宪，还要博鲁阿尔特下台。

示威活动主要由南部贫困原住民发起，他们认为出身寒微、具原民根源的卡斯蒂约，是他们反抗贫穷、种族主义和不平等道路上的盟友。（译者：纪锦玲）

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