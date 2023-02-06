美共和党议员批拜登太慢击落中国气球 等于是失职

（法新社华盛顿5日电） 美国多位共和党籍国会议员今天批评总统拜登等太多天才击落入侵领空的中国侦察气球。

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美国联邦参议院情报委员会副主席卢比欧（Marco Rubio）在美国有线电视新闻网（CNN）上表示，拜登拖了一段时间才提醒民众有气球闯入，等于是「失职」。

他形容，中国侦察气球入侵事件，是北京明目张胆在拜登7日发表国情咨文演说之前给他难堪，并打乱美国国务卿布林肯（Antony Blinken）原定的中国行。布林肯在中国侦察气球入侵消息传出后，已取消访问北京。

卢比欧告诉CNN：「我认为最重要的是，（中方此举）除了昭告自身搜集情资的能力外，还能够传递明确的讯息，那就是『我们有能力做到这一点，而美国却束手无策』。」

卢比欧还说，中国藉此间接昭告世人，连美国都无法阻止气球闯入美国领空的话，「如果我们入侵台湾，或从印度夺取土地，或从菲律宾和日本夺取岛屿，美国要如何出面援助？」

参议院共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）在推特上说：「谈到国防与外交政策时，拜登政府的反应一如既往，一开始反应过于优柔寡断，然后又动作太慢。我们不该让中华人民共和国把我国领空视为笑柄。」

共和党籍联邦众议院情报委员会主席特纳（Mike Turner）批评拜登时，拿美式足球来类比。他在美国国家广播公司（NBC）上说，拜登在大西洋上空将气球击落，显然有点像是球赛结束了才要来对付四分卫，「这颗卫星已完成任务。根本一开始就不该让它闯入美国」。

© 2023 AFP