英国会外交委员会主席：别再用TikTok

（法新社伦敦5日电） 英国国会下议院外交委员会主席克恩斯（Alicia Kearns）今天以资安隐忧为由，建议各界不要使用中国短影音社群应用程式TikTok。

广告 继续浏览后续

英国保守党的克恩斯告诉天空新闻网（Sky News）：「中国开发这个应用程式是有原因的。」

「我们的资安是一个关键漏洞，中国正在我们的资讯背后建立一个技术极权主义国家。所以我们必须更加认真地保护自己。」 克恩斯也提到美国在大西洋上空击落中国高空侦察气球一事；北京当局驳斥间谍指控，对美方使用武力袭击「民用无人飞艇」表示强烈不满和抗议，认为美方「反应过度」。

克恩斯表示，中国企业的「资讯渗透」以及北京利用这些资讯恐吓「那些在英国和世界各地寻求庇护者」的方式，更加令人担忧。

记者询问，人们是否应该将手机里的TikTok删除，克恩斯回答说：「这点毫无疑问…没必要让你的手机多了这个漏洞。」 克恩斯长期以来一直批评中国的情报活动，抨击中国为此滥用技术。

TikTok发言人今天回应上述指控。

发言人说：「英国有数以百万计用户喜欢TikTok，我们想明确表示，他们可以信任我们，无须担心个资问题。」（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2023 AFP