英国掀规模最大医护人员罢工潮 诉求加薪因应通膨

（法新社伦敦6日电） 英国护理师与救护车急救人员今天发起医护人员最大规模罢工行动，诉求加薪以对抗生活成本飙涨。

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英国近来掀起多次罢工浪潮，最新这次行动将是护理师与急救人员首次在同一天展开罢工。

护理人员指出，过去10年的薪资涨幅根本追不上狂飙的通货膨胀速度，在燃料、食品和住房支出均持续飙涨的情况下，他们甚至难以支付帐单。

他们警告，受到财务压力影响，合格的护理师爆发离职潮，使得医院人手紧缺，病患照护受到影响。

在英格兰中部城市伯明罕（Birmingham）伊丽莎白女王医院（Queen Elizabeth Hospital）外科重症室工作的实习助理护理师布斯克（Victoria Busk）表示：「我们24小时忙翻天，1个人当3个人用，忙到腰都快断了。」

她说：「我热爱我的工作，我热爱我正在做的事情，为患者带来改变，但我无法想像一直做这份工作直到我60几岁。」

英国上周有近50万人发起罢工，包括教师和运输系统工作人员，机场和港口的英国边境检查署（Border Force）人员也停工一天。

护理师工会「皇家护理学院」（Royal College of Nursing）今天表示，罢工将影响英格兰地区与威尔斯绝大部分地区约1/3国民保健署医院的护理师。

救护车急救人员的罢工行动则仅在英格兰地区发动，威尔斯的急救人员在获调薪之后已经取消罢工计画。

本身也是护理师的卫生部次长柯斐德（Maria Caulfield）表示，她对展开罢工的医护人员感同身受，但也坦承无法提供大幅加薪。

她接受GB新闻台（GB News）访问时说：「我也是护理师工会成员，所以我脚跨两个阵营。当然，我感到非常同情。但我们对纳税人也有责任…我们就是负担不起现在工会所要求、能赶上通膨的加薪幅度。」

英国首相苏纳克（Rishi Sunak）呼吁加薪要求必须「合理」且「负担得起」，警告巨幅加薪恐会影响缓和通货膨胀的努力。

卫生大臣巴克雷（Steve Barclay）稍早呼吁工会取消今天的罢工行动。

他说：「英国央行行长警告，如果我们试图用加薪来打击通膨，情况只会变得更糟，民众的生活不会变得更好。」

巴克雷说：「我和工会就薪资和可负担程度等议题有过建设性谈话，并持续呼吁他们取消罢工。」

英国联合工会（Unite）秘书长葛兰姆（Sharon Graham）却指控巴克雷「没有说实话」，因为不论是他或是苏纳克，根本不准备讨论加薪。

© 2023 AFP