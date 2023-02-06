集团股价持续狂泻 印度富豪阿达尼身家缩水过半

（法新社孟买6日电） 投资人今天抛售更多印度阿达尼集团（Adani Group）股票，印度反对党组织抗议行动，呼吁对这个印度最大企业集团面临的会计欺诈指控展开全面调查。

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自从美国作空机构兴登堡研究（Hindenburg Research）1月24日发布一份爆炸性报告以来，印度富豪阿达尼（Gautam Adani）旗下集团总市值已暴跌约1200亿美元（约新台币3兆6037亿元）。

阿达尼道达尔天然气公司（Adani Total Gas）和阿达尼电力公司（Adani Power）股价大跌5%，再次被迫暂停交易。法国道达尔能源集团（TotalEnergies）持有阿达尼道达尔天然气37.4%股权。

阿达尼旗下的旗舰事业阿达尼企业（Adani Enterprises）股票过去5年上涨超过1000%，今天在孟买证券交易所早盘一度下挫近10个百分点。

阿达尼企业股价跳水，令人忧心这个集团的集资偿债能力。阿达尼企业上周取消规模数十亿美元的配股增资案。

印度最大反对党国大党（Congress Party）今天在新德里与孟买等地号召抗议活动，呼吁由中央银行与监管机构展开「严正调查」。

国大党表示，阿达尼与印度总理莫迪（Narendra Modi）同样出身古茶拉底省（Gujarat），两人关系匪浅，阿达尼因此不公平地获得不少合约，并避开合理监管。

印度财政部长希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）昨天表示，阿达尼在莫迪的印度人民党（Bharatiya Janata Party）没有执政的省，同样赢得了政府合约。

她告诉Times Now电视台，「莫迪政府发包的所有案件都经过全球招标的公开招标程序」。

阿达尼企业否认报告中指控。60岁的阿达尼上周坚称，「我们公司的基础非常强健，我们的资产负债表很健康，资产稳固」。

阿达尼的个人资产缩水过半，身家从1270亿美元暴跌至585亿美元，从富比世（Forbes）全球富豪榜第3名被甩出20名外，今天在即时榜单上排名第22。

© 2023 AFP