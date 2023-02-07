三菱重工宣布放弃SpaceJet 打造国产客机梦碎

（法新社东京7日电） 日本三菱重工业（Mitsubishi Heavy Industries）今天宣布放弃SpaceJet国造客机开发计画。这款日本首次自主研发客机原本10年前就计划商用化。

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三菱重工业表示，SpaceJet多次推迟交付，并经历技术困难，「难以保证有商业可行性」。

日本上次推出商用客机是在1962年，三菱重工业宣布开发用于短途旅程的双引擎客机，替日本航空业打开新篇章。

三菱重工业于2008年着手开发「三菱支线喷射客机」（Mitsubishi Regional Jet，简称MRJ），原本希望在2013年首次交付，却屡屡遭遇困难。

由于空调系统故障和其他软体问题，MRJ试飞计画多次取消，原始设计也必须更动。

三菱重工业表示，目前「难以取得国际合作伙伴的理解与必要合作」，且为了取得飞机的型号许可证「需要更多巨额资金」，在这种市场环境下看不到商业可行性。

此外，北美的规模条款（Scope clause）问题、M90型号飞机的飞行员短缺，以及飞机必须有「脱碳方案」等，都使开发计画难以持续。

三菱重工业表示，开发计画中止对公司业绩不会有实质影响。

© 2023 AFP