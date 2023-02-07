俄国称乌东攻势顺利 俄军逼近巴赫姆特

（法新社莫斯科7日电） 俄罗斯当局今天表示，俄军正朝乌克兰巴赫姆特市和布格列达尔镇推进，这是乌东顿内茨克州（Donetsk）的两大交战点，而顿州现已成为俄军攻势一触即发之处。

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在俄军公布上述消息前，乌克兰总统泽伦斯基上周警告，乌军将坚持战斗以尽可能捍卫巴赫姆特（Bakhmut）「堡垒」，但吁请西方提供更多武器让乌军能守住这座城市。

俄罗斯国防部长萧依古（Sergei Shoigu）在与国防官员召开的会议中说：「作战行动此刻在布格列达尔（Vugledar）和阿特莫夫斯克（Artemovsk，即巴赫姆特）四周成功推进。」

萧依古并列出俄军近来在顿内茨克州「解放」的7座村落，包括元月间遭俄军攻下的盐矿城镇苏勒答尔（Soledar）。

巴赫姆特位于苏勒答尔以南不远处，是个受到战火重创的城市，市内人口几乎已全数逃往外地。当地连月来的激烈战斗，已成为俄军侵乌近一年来耗时最久的攻击行动。

俄军一旦攻下巴赫姆特，将取得继续深入顿内茨克的通道，而俄国当局已决心将攻占顿州作为优先军事任务。

该州首府顿内茨克市由俄方扶植的市长表示，今天稍早当地有5人丧生在乌军炮火之下。

泽伦斯基上周吁请西方国家加速运送承诺为乌克兰提供的武器，尤其是长程飞弹，让乌军能在顿州抵挡俄军前进。

© 2023 AFP