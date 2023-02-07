土耳其叙利亚强震逾5200死 国际驰援状况一次看

（法新社巴黎7日电） 一场规模7.8的强震造成土耳其与叙利亚逾5200人丧命，土耳其总统艾尔段表示，有70个国家愿意协助搜救，并称计划开放西部观光胜地安塔利亚（Antalya）的旅馆收容灾民。

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艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）表示，强震已在土耳其受灾的10省造成至少3549人死亡、2万2168人受伤。加上叙利亚据报有1712人罹难，使得昨天地震确认的死亡人数来到5261人。

以下是各国承诺支援概况：

● 欧洲联盟

欧盟危机管理执行委员雷纳希克（Janez Lenarcic）今天证实，欧盟已动员来自19个国家的27支搜救与医疗团队来协助土耳其，共投入超过1150名救难人员与70只搜救犬。

● 美国

美国总统拜登（Joe Biden）表示，美国迅速调派救援团队开始支援土耳其搜救。

白宫国家安全会议（NSC）发言人柯比（John Kirby）表示，美国将派出两支各79人的搜救团队；五角大厦与美国国际开发总署（USAID）也在跟土耳其方面协调。

● 中国

国营媒体报导，中方表示，首批中国救难队今天在土耳其开始工作，并将对土耳其提供590万美元的紧急援助，包括派遣救援队和医疗队。

国家国际发展合作署副署长邓波清告诉中国中央电视台，北京也将协调向叙利亚提供「急需的救灾物资」，但未说明数量。

● 英国

英国外交大臣柯维立（James Cleverly）表示，英国将派遣76名专业搜救人员、装备与搜救犬前往救援。英国也将出动紧急医疗团队前往现场评估状况。

● 俄罗斯

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）与叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）、土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）通话时，承诺派遣俄国团队至叙、土两国。

俄国国防部表示，部署在叙利亚的300名军人将协助清理工作。

● 联合国

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）表示：「我们的团队在现场评估需求并提供协助。我们指望国际社会协助数以千计的受灾家庭，其中许多家庭位于难以前往的地区，原本就亟需人道援助。」

● 印度

印度外交部表示，印度国家灾害应变部队（National Disaster Response Force）组成的两支百人团队准备携带搜救犬与装备飞往灾区。医师与紧急护理人员也准备携带药品前往。

印度与土耳其关系冷淡，但印度总理莫迪（Narendra Modi）表示，他对土耳其与叙利亚伤亡惨重感到悲痛。

● 德国

德国境内土耳其裔人士至少300万人，内政部长费瑟（Nancy Faeser）表示，德国将「动员一切可用之协助」。

● 乌克兰

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，饱受战争蹂躏的乌克兰「准备提供必要援助，来克服这次灾害的后果」。

● 希腊

希腊是土耳其历史上的竞争对手，边界和文化争执也影响现任希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）与安卡拉政府的关系。但米佐塔基斯承诺会运用「一切可用力量」来援助邻国。

● 以色列

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，在透过外交管道收到叙利亚方面的请求后，他已同意送援助到叙利亚，但一名大马士革政府官员否认曾要求帮助。叙利亚政府并不承认以色列。

尼坦雅胡说，以色列政府也会提供土耳其人道援助。

● 波斯湾国家

卡达表示，将派遣120名救援人员，连同「野战医院、救济援助、帐篷与冬季补给物资」送至土耳其。

阿拉伯联合大公国承诺援助叙利亚约1360万美元，其中包括搜救团队、紧急救济补给品和紧急援助。

阿拉伯联合大公国通讯社（WAM）表示，阿联已派出首架飞机前往土耳其南部，计划在那里设立一处野战医院。

● 伊朗

伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）表示，伊朗准备提供「紧急救济援助给这两个友好国家」，并就这起「令人心碎事件」表达哀悼。

● 阿尔及利亚

阿尔及利亚民防单位表示，已派出一支包含医护人员的89人风险管控团队至土耳其，外加17公吨的装备，同时也将派遣另一组人前往叙利亚。

● 突尼西亚

突尼西亚官员表示，总统萨伊德（Kais Saied）下令提供土耳其和叙利亚「人道援助」，包括14公吨的毯子和食物。突尼斯政府也号召医护志工搭乘突尼西亚军机前往救灾。

● 日本

日本地震频繁，政府表示，将派遣国际紧急援助队前往土耳其。

© 2023 AFP