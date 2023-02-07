拜登将发表国情咨文 展现重建美国经济拚连任

（法新社华盛顿6日电） 美国总统拜登明天将发表国情咨文，预料将语带乐观以提振国内低迷气氛，不仅展现他为重建美国经济所做的努力，也为2024年竞选连任奠定基础。

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法新社报导，在经历两年努力摆脱COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情、结束长达20年的阿富汗战争、西方国家对俄罗斯入侵乌克兰展开反制，以及美国政治局势的极端紧张后，拜登自认为有很多值得庆祝的事情。

拜登今天说：「我想和美国人民谈谈，让他们知道事态的发展－现在正发生什么，还有我期待做什么。」

拜登将在国会山庄向国会全体成员、近乎全数资深政府成员和广大电视观众发表谈话，而经济在疫情后展现强劲复苏、失业率降到50年来新低的消息使他深受鼓舞。

白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）说：「这是一位非常乐观的总统。」

不过美国战机4日击落中国侦察气球的重大事件，也使美中关系的不稳定性笼罩拜登政府。

另外，拜登在国内也有麻烦，两项最新民调显示，有过半的选民不希望80岁的拜登在2024年寻求连任。

拜登周末在总统渡假地大卫营（Camp David）与高层顾问和讲稿撰写者一起修改国情咨文讲稿。尚皮耶说，他们已经写了好几周，但「直到最后一刻」还在调整。（译者：林沂锋/核稿：戴雅真）

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