西藏儿童被迫同化 UN专家警告违反国际人权准则

（法新社日内瓦6日电） 3名联合国专家今天表示，西藏约100万名藏族孩童被迫离家，送进中国寄宿学校「强迫同化」，渐渐忘了怎么说母语，不仅助长同化也侵蚀身分认同，有违国际人权准则。

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联合国人权理事会（United Nations Human Rights Council）特别报告员对中国同化政策感到震惊，称中国政府透过教育体系从文化、宗教和语言等方面同化藏人，对于这类住宿学校数量增加的传闻也大感忧心。

3名专家发表联合声明说：「近年对藏族儿童实施的寄宿学校制度令我们非常担心，这似乎是个强制执行的大规模计画，旨在将藏族融入到主流的汉族文化当中，有违国际人权准则。」

3名特别报告员分别深耕少数民族问题以及教育、文化权利议题，他们表示，这些藏族寄宿学校教授的内容都围绕着汉族文化，拒绝让藏人接触到与他们自身「传统或与文化相关的知识」。

专家表示：「藏族儿童正在流失说母语的能力，也无法轻松地以藏语和父母及祖父母沟通，这助长了对他们的同化，也侵蚀他们的身分认同。」

专家也指出，他们接获的讯息表明「绝大多数」藏族儿童正在寄宿学校接受教育，总人数接近100万人。

特别报告员是联合国人权理事会（United Nations Human Rights Council）任命的无给职、身分独立的专家，并不能代表联合国发言。

© 2023 AFP