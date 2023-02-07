韦伯望远镜历来测得最小行星 仅100多公尺

（法新社华盛顿6日电） 欧洲天文学家运用韦伯太空望远镜（James Webb Space Telescope），成功发现大小接近罗马竞技场（Colosseum）的未知小行星，位于火星到木星间的主要小行星带。

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美国国家航空暨太空总署（NASA）今天表示，这颗长度介于100至200公尺的小行星，是韦伯至今发现的最小天体。

NASA声明说，欧洲天文学家是「偶然发现」这颗小行星，还需进一步观测，才能判定其组成和特性。

德国马克斯普朗克地外物理学研究所（Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics）天文学家穆勒（Thomas Muller）表示：「我们完全没预期到会发现小行星。」

这颗小行星是在韦伯的中红外线仪器（Mid-InfraRed Instrument）校准时发现，穆勒表示：「韦伯灵敏度惊人，因此能从超过1亿公里的距离，看到这颗大约100公尺的天体。」

去年7月开始运作的韦伯望远镜，是历来打造过最强大的太空望远镜，至今搜集到许多空前的资料和令人惊叹的画面。

© 2023 AFP