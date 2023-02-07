魔鬼诗篇作者鲁西迪躲刺杀死劫 创伤中推出新作

（法新社纽约7日电） 英美双籍作家鲁西迪（Salman Rushdie）去年遭人刺杀，但保住一命，还推出新作「胜利之城」（Victory City，暂译）。他接受媒体专访时透露，经此一劫，写作变得「非常艰难」。

广告 继续浏览后续

法新社报导，鲁西迪的新作描述14世纪一名女子反抗父权世界并统治一座城市的「史诗故事」，今天在美国上架。这是他的第15部小说，早在刺杀案发生前就开始撰写。

鲁西迪说，去年8月那场刺杀让他有了精神创伤。

75岁的鲁西迪接受「纽约客周刊」（The New Yorker）访问时说：「有种东西叫做创伤后压力症候群（PTSD）。」这是他自去年8月12日在纽约州肖托夸郡（Chautauqua County）一场活动上遭人刺杀以来，首度接受媒体专访。

他说：「我觉得写作变得非常、非常困难。我坐下来写东西，却什么都写不出来。我动笔，但都是一堆空泛没用的东西，写出来隔天就删掉了。我真的还没走出那片森林。」

曾获「布克奖」（Booker Prize）等文坛诸多奖项的印度裔小说家鲁西迪拥有英国与美国国籍，已在纽约生活20年。他的经纪人去年10月说，刺杀导致他一眼失明，一只手失去功能。

鲁西迪告诉「纽约客周刊」记者芮姆尼克（David Remnick），自己「大伤已愈」，但由于有些指头没有感觉，他没办法好好打字。

他形容自己很「幸运」，还说：「这不是我的最佳状态，但考量到事发经过，我的状况不算太差。」

鲁西迪于1988年推出小说「魔鬼诗篇」（The Satanic Verses），此后遭到时任伊朗最高领袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）以亵渎为由下达追杀令，鲁西迪因此过着多年躲躲藏藏的日子。

去年8月的刺杀案震惊西方世界，但伊朗、巴基斯坦等穆斯林国家的极端分子都相当乐见。

刺杀鲁西迪未遂的24岁凶嫌马塔（Hadi Matar）来自新泽西州，有黎巴嫩血统，他在案发后立即被捕，对攻击指控拒不认罪。

鲁西迪谈到马塔时仅说：「这要归咎于他」。

© 2023 AFP