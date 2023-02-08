土耳其叙利亚强震逾9500死 灾民苦等外界驰援

（法新社土耳其安塔基亚8日电） 据官方最新统计，土耳其和叙利亚强震罹难人数已超过9500人。搜救队今天顶着寒冬与时间赛跑，在瓦砾堆中寻找生还者。灾区民众苦等政府的协助，以及外界的驰援。

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土耳其南部与叙利亚接壤的地区，在当地时间6日清晨发生规模7.8强震，边境两侧的城市顿时成为密密麻麻的废墟，搜救队两天两夜顶着寒冬与时间赛跑，马不停蹄地在瓦砾堆中寻找生还者。

根据官方统计，土耳其目前已有6957人死亡，叙利亚至少2547人丧生，合计罹难人数达9504人。如果专家最担心的情况成真，死亡人数恐翻倍。

世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）警告，救治数以千计伤者及抢救受困民众的时间所剩无几。

灾民对于亟需的援助迟迟未到，不满的情绪渐渐高涨。

卡拉曼马拉斯省（Kahramanmaras）的灾民沙吉罗格鲁（Ali Sagiroglu）说：「我无法从废墟中把我兄弟救出来，也救不了我的侄子。看看周遭，这里竟没有政府官员在此。」

他还说：「已经两天了，我们都没见到政府官员来此…孩子们在寒冬中受冻。」

土耳其是全球地震最活跃的地区之一。上一次发生规模7.8强震是在1939年，当时造成土耳其东部艾辛疆省（Erzincan）3万3000人死亡。

© 2023 AFP