土耳其和叙利亚强震 死亡人数累计已逾7800人

（法新社土耳其尚勒乌尔法市7日电） 土耳其和叙利亚强震目前罹难人数已超过7800人，搜救人员仍顶着寒风与时间赛跑，在毁损倾倒的建筑物残骸下抢救生还者。

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土耳其南部与叙利亚接壤的地区当地时间6日清晨发生规模7.8强震。法新社报导，最新统计显示，土耳其有5894人死亡，叙利亚至少1932人丧生，总计达7826人因强震罹难。

在国际援救物资开始送达之际，灾民在街头烧垃圾碎片取暖。

然而也传出一些非比寻常的生还故事，例如叙利亚西北城市金代里斯（Jindayris）一名新生儿在瓦砾堆中被救出，脐带仍连在母亲身上，不过她的母亲已不幸丧生。

6日强震发生时民众仍在熟睡，强震造成数以千计建物毁损，受困人数不详，恐有数百万人的生活大受影响。

国际社会动员救援，各国搜救队伍和援救物资都已空运抵达。

然而，部分受创最严重地区的灾民依旧有自生自灭的无奈感。

土耳其南部城市卡拉曼马拉斯城（Kahramanmaras）灾民沙吉罗格鲁（Ali Sagiroglu）表示：「我无法从废墟中把我兄弟救回来，也救不回我的侄子。看看周遭，这里竟没有政府官员在此，看在老天的份上。」

他还说：「已经两天了，我们都没见到政府官员来此…孩子们在寒冬中受冻。」

这场强震加上冬季风暴让许多道路不堪使用，其中部分因地震损毁，几乎无法通行，导致一些地区交通堵塞长达数公里。

外界担心死亡人数还会持续攀高，世界卫生组织（WHO）估计罹难人数恐达2万人。

世卫组织同时警告，受这次强震影响人数恐高达2300万人，呼吁世界各国以最快速度提供协助。

土耳其是全球地震最活跃的地区之一。上一次发生规模7.8强震是在1939年，当时造成土耳其东部艾辛疆省（Erzincan）3万3000人死亡。（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

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