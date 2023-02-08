强震酿重灾 叙利亚正式请求欧盟援助

（法新社布鲁塞尔8日电） 叙利亚6日与邻国土耳其同遭强震袭击、酿成惨重伤亡损害后，今天正式向欧洲联盟（EU）请求协助。

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欧盟主管危机管理事务的执行委员雷纳希克（Janez Lenarcic）今天宣布叙利亚求援消息时表示，欧盟执行委员会（European Commission）正在「鼓励」欧盟成员国回应叙利亚对医疗补给与粮食的援助请求。

雷纳希克还说，欧盟也将密切监督任何提供给叙利亚的援助将如何运用，以确保不会遭到受制裁的大马士革政府「挪用」。

土耳其靠近叙利亚边界地带6日遭到规模7.8的强震袭击后，欧盟迅速派遣救援团队前往土耳其。

但对于叙利亚，欧盟起初只透过现有人道计画提供很少协助，因为欧盟为了制裁叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）对示威者的暴力镇压最后演变为内战，而自2011年开始对阿塞德政府施加制裁。但欧盟也说，对于叙利亚政府要求协助赈灾敞开大门。

如今鉴于大马士革当局已透过欧盟的「平民保护机制」（Civil Protection Mechanism）请求协助，雷纳希克表示，欧盟执委会正要求成员国「正面回应这项请求」。

「平民保护机制」的参与国除了欧盟所有27个成员国，还包括挪威与土耳其等8个邻近国家。

雷纳希克指出，叙利亚要求「一长串清单」的援助。「他们需要外界协助他们自身的救援机构，以寻找和救出困在瓦砾堆下的民众。他们需要许多医疗用品、药品及医疗设备。他们需要粮食这类物资，典型的急难救助物品。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

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