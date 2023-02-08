德荷丹允诺援乌豹1战车

（法新社柏林7日电） 德国、荷兰和丹麦国防部今天表示，乌克兰将在「未来数月」接收至少100辆豹1（Leopard 1）主力战车。

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德国、荷兰和丹麦国防部在联合声明中说，还将提供豹1战车「所需的后勤支援和训练」。豹1是更先进豹2（Leopard 2）战车的前身，豹2也已承诺提供给基辅。

消息传出之际，德国国防部长佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）出人意料地访问了基辅。两周前，柏林同意将德国制造的豹式战车送往乌克兰以对抗俄罗斯军队。

交付战车的新承诺是德国、荷兰和丹麦同意援助乌克兰「新豹倡议」一环。3个合作伙伴表示，这项战车倡议将补强已在进行以豹2战车支持乌克兰的努力，还说比利时初步也有兴趣加入。

经济和国防部在声明中表示，德国共批准多达178辆库存的豹1 A5主力战车交付乌克兰。

柏林上月同意从军用库存中向乌克兰运送14辆豹2 A6战车，并批准盟国将这些主力战车再出口到乌克兰。

这一决定是西方盟友就向乌克兰运送战车进行数周紧张谈判后做出。但到目前为止，其他国家提供战车的具体提案很少。

波兰承诺提供14辆豹2 A4战车，加拿大将运送4辆，挪威、芬兰、西班牙和葡萄牙也表示将加入，但没有具体数字。

© 2023 AFP