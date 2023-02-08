联合国：1/3学童无法获得饮用水 影响学习和健康

（法新社巴黎8日电） 联合国今天说，全世界1/3的儿童无法在学校获得清洁饮用水，影响他们的健康和学习能力。

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联合国教育、科学及文化组织（UNESCO）在一份新报告中说：「全球几乎每3所学校中就有1所没有改良过的饮用水源。」

联合国教科文组织发现，「全世界每3所学校中就有1所学校没有基本的卫生设施」，这里指的是缺乏厕所和污水下水道系统，而「几乎一半的学校没有用水和肥皂的洗手设施」。

负责这项报告的学校健康和营养专家斯达纳（Emilie Sidaner）说，清洁的饮用水和洗手设施是保护儿童免受COVID-19（2019冠状病毒疾病）、寄生虫、呼吸道疾病和腹泻等疾病的关键。

她告诉法新社，没有干净饮用水的学校无法为学生准备食物，导致儿童营养不良。

她说，没有自来水和肥皂对女孩也是重大挑战，她们「在月经期间不能上学」。

斯达纳说，例如在不丹，有1/4的女孩在生理期没有上学。

在象牙海岸，1/5的女孩不得不在月经期间旷课；而在布吉纳法索，1/7的学生因同样的原因缺课。

斯达纳说：「必须在水资源、卫生设施以及所有其他基础设施进行更多投资，才能提供有品质的学习。」

© 2023 AFP