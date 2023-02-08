萧兹指俄国不会赢得战争 称德国不参与援乌竞赛

（法新社柏林8日电） 德国总理萧兹今天在国会演说中表示，俄罗斯入侵乌克兰已近一年，莫斯科不会赢得这场战争。萧兹称乌克兰的未来在欧洲联盟，并强调德国不会参与援乌竞赛。

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萧兹在国会演说中表示：「（俄罗斯总统）蒲亭将不会实现他的目标，不会在战场上实现，也不会透过强施的和平协议实现。至少经过一年的战争后，这点是肯定的。」

萧兹（Olaf Scholz）在欧盟领袖峰会前夕说道：「乌克兰属于欧洲，它的未来在欧盟手中。这个承诺是真实的。」

他又说，德国2022年已提供乌克兰120亿欧元（约新台币3874亿元）援助，并将在2023年继续驰援。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）抵英访问，伦敦当局表示，将代训乌克兰战斗机飞行员。萧兹则表示，德国不会参加援乌「竞赛」。

萧兹一再强调德国不会在没有盟友支持，尤其是美国支持的情况下，单独提供武器给乌克兰。

德国在强劲的压力下，上月同意提供乌克兰豹2主力战车，不过，是在美国也同意提供艾布兰（M1 Abrams）坦克之后。

萧兹说：「盟邦间的凝聚力是我们最珍贵的资产。」

「另一方面，破坏我们团结的是在战车、潜舰、战机等方面彼此超越对方的公开竞赛。」

萧兹指出：「攸关可能利益差异的任何不和谐、猜疑， 只会让蒲亭和他的文宣渔翁得利。」

© 2023 AFP