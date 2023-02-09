北赛排球队到土耳其参赛 20多名孩童遇强震下落不明

（法新社阿德亚曼9日电） 来自北赛普勒斯的20多名孩童和部分家长在学校安排下，前往土耳其参加排球比赛，期间却不幸在旅馆内遇到强震，如今整间旅馆只剩下一根旗杆矗立着。

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这间旅馆位于土国东南部重灾区阿德亚曼市（Adiyaman）的主要干道上，旅馆已经被强震夷平。道路两旁的其他数十栋建筑物也遭遇相同命运。

2月6日发生的强震，迄今已造成土耳其和叙利亚逾1万7500人丧生，且数据每天仍在持续增加。

排球队一名成员的哥哥比尔根（Ilhami Bilgen）表示：「我从未见过这样的状况、这样的破坏。」他无助地看着堆积如山的混凝土和砖块，他的弟弟则还被埋在底下。

眼前的建筑残骸实在太重，难以徒手搬动。而且，他仍然拒绝相信自己的弟弟可能已经罹难。

比尔根说：「那边有个洞，孩子们可能爬进去了。我们还没放弃希望！」

当地官员告诉法新社，24名年龄介于11岁至14岁之间的学生以及10名家长、4名教师和1名教练，一行共有39人一起住在旅馆。

北赛教育部长卡夫索格鲁（Nazim Cavusoglu）表示，第一次强震发生后，有1名教师和3位家长获救，昨晚还有2名教师的遗体被从瓦砾堆中拖出。

「目前仍有33人受困。当时学生们正参加学校的排球锦标赛。」

北赛当局已宣布全国动员，并租了一架私人飞机，以便加入搜救这群孩童的作业。

© 2023 AFP