土耳其强震已2.1万死 UN援助送进叙利亚反抗区

（法新社安卡拉9日电） 土耳其东南部与叙利亚接壤地区6日发生规模7.8的强震，今天死亡人数继续攀升，现已突破2万1000人。与此同时，联合国（UN）首批援助终于抵达叙利亚境内的反抗军控制区。

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官员与医护人员表示，目前土耳其死亡人数达1万7674人，叙利亚有3377人，合计罹难人数来到2万1051人。

与此同时，世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天表示，他正在前往叙利亚的路上。而随着时间一点一滴流逝，寻获更多生还者的希望逐渐消失。

现在灾区严寒，除了阻碍救难人员对数以千计的倒塌房舍进行搜救，还可能危及更多无容身处和饮用水的灾民性命。

在土耳其南部城市安塔基亚（Antakya），一间医院的停车场上摆放着尸袋，民众穿梭其间寻找失踪亲人，凸显这场悲剧的规模之大。

叙利亚难民札波比（Rania Zaboubi）说：「我们找到我的姑姑了，但找不到叔叔。」她在这次地震失去8名家人。

现在黄金救援72小时已过，找到生还者的机会愈来愈低。

这次地震发生于人们正在熟睡的凌晨，且灾区很多人本来就因为叙利亚内战而损失惨重、流离失所。

谭德塞今天表示将前往叙利亚，他推文道：「我正在去叙利亚的路上，世卫在那里支援近期地震灾区的基本医疗照护。」

另一方面，一名在「风之门过境点」（Bab al-Hawa Crossing，或译巴卜-哈瓦过境点）的官员告诉法新社，地震后首批救援车队今天稍早已抵达反抗军据守的叙利亚西北部，堪称一项可能拯救人命的进展。

风之门过境点是联合国唯一一个可以接触平民，且不用经过叙利亚政府军控制区的通道。

叙利亚10年内战，加上叙军和俄罗斯的空中轰炸，早已摧毁当地医院和经济，导致电力、燃料和水源短缺。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）已呼吁安全理事会（Security Council）批准在土耳其和叙利亚之间开放新的人道援助过境点，藉此输送援助。

他说：「这是团结的时刻，而非政治化或是分裂的时刻，我们显然需要大规模支援。」

风之门过境点属于安理会近10年前批准的一项跨境援助行动，地震发生前，叙国西北部反抗军控制区的400万居民都得仰赖这个过境点。

© 2023 AFP