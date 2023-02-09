巴士撞日托中心酿孩童2死6伤 加拿大总理慰问家属

（法新社加拿大拉瓦尔8日电） 加拿大一辆巴士今天冲撞魁北克省蒙特娄郊区拉瓦尔（Laval）一间日托中心，造成2名孩童丧生、6名孩童受伤，总理杜鲁道（Justin Trudeau）在案发后慰问家属。

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加拿大有关当局表示这辆巴士在上午8时30分左右冲入拉瓦尔（Laval）圣罗斯（Sainte Rose）日托中心，导致数名儿童被困在车下，一名孩童当场死亡，另一儿童在救护车上不治。

警方告诉法新社：「我们认为这是蓄意行为，但目前不知道动机。」警方还说，51岁犯嫌圣阿曼德（Pierre Ny St-Amand）正接受讯问，没有前科。

拉瓦尔警方发言人说，另外6名儿童送医后，现已「脱离险境」。

圣阿曼德被依「杀人罪和危险驾驶罪嫌」逮捕，但警方说他尚未被起诉，预定今天下午透过视讯出庭。

一名父亲哭着告诉加拿大广播电台（Radio-Canada）他协助制伏这名司机的经过。男子的妻子说，当时巴士司机半裸，两人都说看到他「故意冲进日托中心」。

这辆巴士看起来撞到建物的一侧，这栋建物靠近停车场，部分屋顶坍塌在车头上面，事件里没有成人受伤。

这间日托中心通常约有80或85名儿童。事件发生后，心急的家长踏着积雪覆盖的人行道赶向日托中心接孩子，附近的一所学校被当成危机指挥部。

杜鲁道和魁北克省长雷哥（Francois Legault）在案发后向家属表达慰问。

杜鲁道说：「没有任何的话语可以消除那些父母、孩子和职员所感受到的痛苦和恐惧，但我们一直都会在这支持大家。」

拉瓦尔市长波伊尔（Stephane Boyer）对事件表示震惊，稍早在推特上说调查工作仍在进行，还说「我在这艰难时刻全力支持家长们」同时赶赴现场与家属见面。

© 2023 AFP